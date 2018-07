Mann geht über Bord und überlebt fast 24 Stunden im Meer vor Kuba

Quelle: www.globallookpress.com Mann geht über Bord und überlebt fast 24 Stunden im Meer vor Kuba (Symbolbild)

Ein in der Nähe von Kuba über Bord gefallenes Besatzungsmitglied eines Kreuzfahrtschiffes ist nach fast 24 Stunden im Wasser lebend gefunden worden. Der 33-Jährige sei in einem stabilen Zustand gewesen, zitierte die Zeitung "Miami Herald" die US-Küstenwache am Sonntag. Der Mann wurde rund 34 Kilometer nördlich des Inselstaats entdeckt. Zuvor wurden mehr als 4.200 Quadratkilometer nach ihm abgesucht, erklärte die Küstenwache.