Spektakuläre Flucht in Frankreich: Häftling bricht aus Gefängnis mit Hubschrauber aus

Quelle: Reuters Spektakuläre Flucht in Frankreich: Häftling bricht aus Gefängnis mit Hubschrauber aus (Archivbild)

Am Sonntagmorgen ist einem französischen Häftling eine spektakuläre Flucht aus dem Gefängnis gelungen. Dem Ausbrecher halfen drei bewaffnete Komplizen. Sie brachten den rückfälligen Räuber mit einem Helikopter weg. Bei der spektakulären Aktion im Gefängnis von Réau im Département Seine-et-Marne wurde niemand verletzt. Der in Belgien registrierte Hubschrauber wurde später in der Gemeinde Gonesse zum Teil verbrannt aufgefunden. Die Verbrecher dürften weiter mit einem Auto geflüchtet sein.