Busunglück in Indien fordert fast 50 Menschenleben

Quelle: www.globallookpress.com

Bei einem schweren Busunglück in Indien sind mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus kam von der Straße ab und stürzte in eine 200 Meter tiefe Schlucht. Der Unfall ereignete sich an diesem Sonntagmorgen im Bezirk Pauri Garhwal im gebirgigen Bundesstaat Uttarakhand. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug entzweigerissen. Laut Medienberichten sollen sich im Bus 50 Fahrgäste befunden haben.