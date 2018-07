Ziemlich gut vorgeklaut: Diebe stehlen rund 100 Paar Skier aus Werkstatt

Diebe haben rund 100 Paar Skier aus einer Werkstatt in Blaustein in Baden-Württemberg gestohlen. Die Täter erbeuteten auch etwa 30 Paar Skischuhe und weitere Skiausrüstung. Die Polizei in Ulm teilte am Sonntag mit, dass die Beute rund 50.000 Euro wert sei.