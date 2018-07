Präsidentenwahl in Mexiko: Mexikanische Fußballer und Fans können in Russland nicht abstimmen

Quelle: Sputnik Präsidentenwahl in Mexiko: Mexikanische Fußballer und Fans können in Russland nicht abstimmen (Symbolbild)

Die mexikanische Fußball-Elf samt Betreuerstab können am Sonntag nicht an der Präsidentenwahl in ihrem Heimatland teilnehmen. Die bei der zuständigen Wahlbehörde vom Fußballverband beantragte Sondererlaubnis sei abgelehnt worden, wie mexikanische Medien berichten. Nur im Ausland auch wohnhafte Mexikaner könnten dort an der Wahl teilnehmen, wurde erklärt.