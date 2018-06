Spanische Seenotretter nehmen Migranten trotz Schiffsblockade durch Italien an Bord

Quelle: www.globallookpress.com Spanische Seenotretter nehmen Migranten trotz Schiffsblockade durch Italien an Bord (Archivbild)

Trotz der italienischen Blockade gegen private Rettungsschiffe hat eine spanische Hilfsorganisation Dutzende Migranten aus dem Mittelmeer gerettet. Proactiva Open Arms habe 59 Flüchtlinge aus dem Meer an Bord und sei unterwegs zu einem sicheren Hafen, twitterte die Organisation am Samstag. Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechten Partei Lega Nord erklärte umgehend, auch Proactiva könne "vergessen, in einem italienischen Hafen anzukommen".