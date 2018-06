Viktorianisches und Art-Déco-Ensemble von Mumbai ist UNESCO-Welterbe

Quelle: Reuters Viktorianisches und Art-Déco-Ensemble von Mumbai ist UNESCO-Welterbe

Das viktorianische und Art-Déco-Ensemble von Mumbai ist auf die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen worden. Das Welterbe-Komitee erkannte am Samstag bei seiner Tagung in der bahrainischen Hauptstadt Manama den außergewöhnlichen universellen Wert der indischen Stätte mit ihren fast 100 Gebäuden an. Vertreter würdigten den indischen Antrag als "perfekte Bewerbung".