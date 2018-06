Kükenschreddern bald passé? Münchner Forscher schlagen Geschlechtserkennung bei Küken mit MRT vor

Quelle: Reuters Kükenschreddern bald passé? Münchner Forscher schlagen Geschlechtserkennung bei Küken mit MRT vor (Symbolbild)

Derzeit werden in Deutschland jährlich bis zu 50 Millionen männliche Küken unmittelbar nach dem Schlüpfen getötet, weil ihre Aufzucht unwirtschaftlich ist: Die Hähne legen bekanntlich keine Eier und setzen nur schlecht Fleisch an. Wissenschaftler der Technischen Universität in München (TUM) haben nun eine Methode entwickelt, die das massenhafte Kükentöten bald beenden könnte.