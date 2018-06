General Motors warnt Donald Trump vor Importzöllen auf Autos

Der größte US-Autokonzern General Motors (GM) hat US-Präsident Donald Trump vor höheren Einfuhrzöllen auf Fahrzeuge aus dem Ausland gewarnt. Sollte die Regierung die Handelsschranken für Autohersteller erhöhen, so könnte dies auch in den USA der Wettbewerbsfähigkeit schaden und zu Jobverlusten führen, teilte der Konzern am Freitag mit.