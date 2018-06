Proteste an Gaza-Grenze: Zwei Tote und mehrere Verletzte

Quelle: Reuters Proteste an Gaza-Grenze: Zwei Tote und mehrere Verletzte (Archivbild)

Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze sind nach palästinensischen Angaben zwei Menschen erschossen worden. Ein 13-Jähriger sei in den Kopf getroffen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mit. Darüber hinaus seien 310 weitere Palästinenser verletzt worden, davon 133 durch Schüsse.