"Ihr habt schon Ronaldo gestoppt!" Netanjahu ermutigt Iraner zu noch mehr politischem Aktivismus

© IsraeliPM / YouTube

Anscheinend will auch der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu vom Hype um die Fußball-Weltmeisterschaft profitieren. In einer Videoansprache demonstrierte der israelische Politiker seine Fußballkompetenz und machte dabei auch ein bisschen Propaganda. Wenn die iranische Mannschaft Ronaldos Team Paroli bieten kann, dann könne auch das iranische Volk, das vor wenigen Tagen auf die Straße ging, die Regierung des Iran zu einer Kursänderung bringen, so Netanjahu.