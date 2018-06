Roboter-Praktikant mit freundlichem Gesicht: SpaceX schießt Weltraum-Schiffsjungen zur ISS

Quelle: AFP © John MACDOUGALL Der Roboter CIMON lernt Bundeskanzlerin Merkel kennen

Am frühen Freitagmorgen ist die Rakete Falcon 9 von SpaceX mit ihrer 15. Frachtmission erfolgreich zur ISS gestartet. An Bord hat die Rakete den KI-gesteuerten Roboter CIMON – nebst reichlich anderem Material. CIMON sieht wie ein Volleyball mit vielen Lüftungslöchern und einem Bildschirm aus, berichtet die NASA. Dabei erinnert er mit seiner Form und Aufgabe an den Volleyball "Chuck" aus dem Film "Cast Away – Verschollen" mit Tom Hanks. Ob dies die Firma Airbus inspirierte, blieb zunächst unklar.