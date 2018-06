US-Amateurfunker fängt Startbefehl für thermonuklear bestückte Raketen ab

Quelle: www.globallookpress.com US-Amateurfunker fängt Startbefehl für thermonuklear bestückte Raketen ab

In den USA hat am vergangenen Dienstag ein Amateurfunker einen Befehl für den Abschuss von Raketen mit Wasserstoffbomben-Sprengköpfen abgefangen. Diese Nachricht war an einen Bomber-Jet vom Typ Boeing B-52-H gerichtet, ausgelegt zum Tragen von Marschflugkörpern des Typs AGM-86 ALCM mit Thermonuklear-Sprengköpfen. Glücklicherweise ist der Feuerbefehl nur für eine Übung gesendet worden.