Brutale Vergeltung: Irakischer Premier ordnet Exekution aller verurteilter Terroristen an

Quelle: Reuters Brutale Vergeltung: Irakischer Premier ordnet Exekution aller verurteilter Terroristen an

Der irakische Premierminister Haider al-Abadi hat am Donnerstag die Hinrichtung aller zum Tode verurteilten Terroristen angeordnet. Dies geschah als Vergeltung für die Exekution von acht Gefangenen durch die Terrormiliz "Islamischer Staat", gab das Kabinett des Premiers am Freitag bekannt. Nachdem die acht Leichen an einer Autobahn nördlich von Bagdad aufgefunden wurden, ordnete Abadi die sofortige Ausführung aller Todesurteile an.