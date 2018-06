Partyfotos für Oma? Samsung-Smartphones können heimlich alle Fotos an beliebige Kontakte schicken

Quelle: www.globallookpress.com Alarm! Samsung-Smartphones können Fotos beliebigen Leuten schicken und Besitzer erfahren darüber nie

Beunruhigende Nachricht für Nutzer von Samsung-Smartphones. Viele Nutzer berichten im Internet, dass die Handys Bilder aus der Fotogalerie an Personen aus der Kontaktliste schicken. So schrieb ein Nutzer auf dem Onlineportal Reddit, dass sein Smartphone in tiefer Nacht alle Fotos seiner Freundin schickte.