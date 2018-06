Überraschung: Britin hielt ihre Schwangerschaft 33 Wochen lang für Allergie

© Sita Meena Arulampalam Überraschung: Britin hielt ihre Schwangerschaft 33 Wochen lang für Allergie

Eine Frau aus Großbritannien hat erst in der 33. Woche von ihrer Schwangerschaft erfahren. Wie die 33-jährige Sita Meena Arulampalam aus der Stadt Colchester der Zeitung Metro erzählte, nahm sie seit langem Antibabypillen und rechnete daher nicht damit, schwanger werden zu können. Dabei litt sie ständig an Blähungen. Sie erklärte sich das aber mit einer Lebensmittel-Intoleranz. Sie wandte sich an einen Arzt, der eine Glutenallergie vermutete.