Georgiens Ex-Staatschef und Ex-Berater von Petro Poroschenko Saakaschwili zu Haftstrafe verurteilt

Quelle: www.globallookpress.com

Ein georgisches Gericht hat den ehemaligen Staatschef Michail Saakaschwili Berichten zufolge in Abwesenheit wegen Amtsmissbrauchs zu sechs Jahren Haft verurteilt. Er habe während seiner Amtszeit Befugnisse überschritten und 2005 einen Angriff auf einen georgischen Oppositionellen mitorganisiert, urteilte das Gericht in Tiflis dem Staatsfernsehen zufolge am Donnerstag. Andere Beteiligte seien ebenfalls zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.