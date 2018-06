Mindestens 15 Tote bei Großbrand auf Markt in Kenias Hauptstadt

Bei einem Großbrand auf einem Markt in der kenianischen Hauptstadt Nairobi sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Rund 70 weitere wurden verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, erklärte ein Behördensprecher dem örtlichen Fernsehsender KTN. Retter suchen in den Trümmern noch nach möglichen weiteren Opfern. Auf Fotos von der Unglücksstelle waren zahlreiche komplett abgebrannte Marktstände zu erkennen, vereinzelt waren noch Teile von Wellblechdächern zu sehen.