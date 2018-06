149-facher Vater bekommt 6 Monate Hausarrest und 150 Stunden gemeinnützige Arbeit wegen 24 Ehefrauen

Das Oberste Gericht der kanadischen Provinz British Columbia hat zwei Männer wegen Polygamie für schuldig befunden. Als die Richterin Sheri Ann Donegan den Urteilsspruch verlas, brachen mehrere Unterstützer der beiden Angeklagten in Tränen aus. Obwohl dem 61-jährigen Winston Blackmore und 53-jährigen James Oler bis zu fünf Jahre Haft drohten, kamen die beiden mit einem Hausarrest und mehreren Stunden gemeinnütziger Arbeit davon.

Beide Verurteilte gehören einer Mormonen-Sekte an, die es ihren Mitgliedern erlaubt, mehrere Frauen zu heiraten. Sie wohnen beide in der kleinen Kommune Bountiful. Winston Blackmore hat dabei 24 Gattinnen und 149 Kinder. Sein Schwiegersohn James Oler ist mit fünf Frauen getraut. Daher ist auch sein Strafmaß nur halb so schwer: Im Unterschied zum 149-fachen Vater soll James Oler nur drei Monate Hausarrest absitzen und 75 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Die Bewährungsfrist für die beiden ist jedoch gleich und beläuft sich auf zwölf Monate.

Wie die Richterin mitteilte, hatte sie die Angeklagten nicht begnadigen können, weil einige Frauen zum Zeitpunkt der Eheschließung erst 15 Jahre alt gewesen waren. Die beiden Polygamie-Anhänger zeigten sich nach Angaben der Zeitung Daily Mail nicht reumütig und wollten sich von ihrer Religion nicht lossagen.