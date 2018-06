Oberverwaltungsgericht bestätigt Mindestgröße für Polizisten

Die Mindestgröße für Polizeibeamte von 1,63 Meter in Nordrhein-Westfalen ist rechtens. Das Oberverwaltungsgericht des Landes in Münster wies am Donnerstag in einer Grundsatzentscheidung Klagen von drei Frauen aus Oberhausen, Rheinberg und Kleve zurück (Az.: 6 A 2014/17, 6 A 2015/17 und 6 A 2016/17, noch nicht rechtskräftig).