Ausländerfeindlicher Übergriff: Eritreer bewusstlos geschlagen

Quelle: www.globallookpress.com

Ein 28 Jahre alter Deutscher hat am S-Bahnhof Ismaning bei München einen Eritreer bewusstlos geschlagen. Der Täter war nach Angaben der Polizei mit einem gleichaltrigen Freund in der S-Bahn auf eine Gruppe Afrikaner getroffen. Zuerst machten die beiden abfällige, fremdenfeindliche Bemerkungen über die Afrikaner. Nach dem Aussteigen am Bahnhof Ismaning riss der 28-Jährige den 21-jährigen Eritreer zu Boden und trat auf ihn ein.