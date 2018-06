Charter-Flugzeug in Mumbai abgestürzt - Fünf Tote

Quelle: Reuters Charter-Flugzeug in Mumbai abgestürzt - Fünf Tote

Bei einem Flugzeugabsturz in der indischen Metropole Mumbai sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Darunter waren alle vier Menschen an Bord der Charter-Maschine sowie ein Mann am Absturzort, wie die Polizei mitteilte.