Quelle: AFP Michael Jacksons Vater im Alter von 89 Jahren gestorben

Der Musikmanager und Vater des "King of Pop" Michael Jackson, Joseph Jackson, ist am Mittwoch in einem Krankenhaus in Los Angeles verstorben. Darüber informierte die US-Promi-Webseite TMZ unter Berufung auf Familienkreise. Am 26. Juli hätte er sein 90. Jubiläum gefeiert.