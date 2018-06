"Desaströse" Restaurierung lässt 500 Jahre alte Heiligenskulptur wie Walt-Disney-Figur aussehen

Es war eine wenig bekannte, aber altehrwürdige Holzfigur des Heiligen Georg aus dem 16. Jahrhundert, die in einer kleinen romanischen Kirche in der Stadt Estella in der spanischen Provinz Navarra untergebracht war. Doch nachdem das Relikt im Laufe von unautorisierten Restaurierungsarbeiten vollkommen verunstaltet worden war, zog es alle Aufmerksamkeit auf sich - vor allem negative.