Anwalt dementiert angeblichen Suizidversuch Rodtschenkows

Quelle: Sputnik

Der Anwalt des WADA-Whistleblowers Grigori Rodschenkow hat Berichte über einen angeblichen Selbstmordversuch seines Klienten dementiert. "Das ist falsch. Dr. Rodtschenkow ist glücklich und gesund", teilte der Jurist Jim Walden der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in New York mit. Berichte darüber seien lediglich ein Versuch, die Glaubwürdigkeit Rodtschenkows zu untergraben.