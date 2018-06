Gericht: Stadionsperren für englische Fans wegen Hitlergruß und Nazi-Lieder bei WM 2018 in Russland

© Twitter/Screenshot Gericht: Stadionsperren für englische Fans wegen Hitlergruß und Nazi-Lieder bei WM 2018 in Russland

Drei englische Fans, die nach einem Fußball-WM-Spiel in einer Bar in der russischen Stadt Wolgograd den Hitlergruß gezeigt und antisemitische Äußerungen von sich gegeben hatten, dürfen sich in den nächsten Jahre keine Fußballspiele in England mehr ansehen. Ein Gericht in der Stadt Leicester verhängte das Stadionverbot gegen zwei Männer bis zu Jahr 2021, ein anderes Gericht in Leeds verbot dem dritten Fan, binnen der nächsten fünf Jahre Fußballspiele in England zu besuchen.