Quelle: Reuters Prinz William trifft Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Ramallah

Der britische Prinz William hat während seines historischen Besuchs im Heiligen Land Palästinenserpräsident Mahmud Abbas getroffen. "Es ist uns ernst damit, Frieden mit Israel zu schließen, damit beide Länder in Sicherheit und Stabilität in den Grenzen vom 4. Juni 1967 leben können", sagte Abbas nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa am Mittwoch in seinem Amtssitz in Ramallah.