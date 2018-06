WADA-Informant Rodtschenkow hat Selbstmord versucht

Der WADA-Hauptzeuge und den Ex-Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors Grigori Rodtschenkow soll am 19. Juni versucht haben, Selbstmord zu begehen. Das teilte der Vize-Präsident der russischen Abteilung des Internationalen Komitees für Menschenrechte, Alexandr Ionow, am Dienstag mit.

"Ich habe die Informationen von meinen US-amerikanischen Kollegen im Komitee bekommen. Die US-Behörden vertuschen die Informationen, damit sie nicht in die Massenmedien durchsickern", sagte Ionow. Ihm zufolge beging Rodtschenkow den Suizidversuch in der Wohnung in Washington, D.C., die die US-Sicherheitsbehörde FBI für ihn mietet. FBI-Agenten fanden den Ex-Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors und alarmierten den Rettungsdienst. Rodtschenkow sei in ein psychoneurologisches Krankenhaus eingeliefert worden. In seiner Wohnung seien leere Whisky-Flaschen und Verpackungen von starken Beruhigungsmitteln entdeckt worden.

Mehr zum Thema - WADA-Hauptzeuge Rodtschenkow rückt von ursprünglichen Vorwürfen gegen russische Athleten ab