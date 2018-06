Baby online zum Verkauf angeboten - Verhaftung von chinesischer Kinderhandel-Bande

Quelle: www.globallookpress.com China: Unbekannte wollten Neugeborenes online verkaufen - Verhaftung (Symbolbild)

In der chinesischen Stadt Yiyang, Provinz Hunan, wurden sechs Menschen verhaftet, nachdem sie ein Neugeborenes in den sozialen Medien für 60.000 Yuan (etwa 7.800 Euro) zum Verkauf angeboten hatten. Wie aus dem Bericht der Zeitung Xiaoxiang Morning Post hervorgeht, hat die Gruppe den Beitrag auf der Plattform WeChat Mitte Juni veröffentlicht und bot einen "neugeborenen, gesunden" Jungen zum Verkauf an. Jeder, der am Kauf interessiert wäre, hätte "schnell nach Hunan" kommen sollen.