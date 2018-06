Reisebus mit Seniorengruppe kracht gegen Mülltransporter bei Karlsruhe: Eine Tote und 31 Verletzte

Bei einem schweren Busunglück auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe ist am Mittwoch eine Frau ums Leben gekommen. 31 Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt, zwei davon schwer. In dem Bus war eine Seniorengruppe aus Bayern. Nach ersten Erkenntnissen war der Reisebus am frühen Morgen kurz vor der Anschlussstelle Ettlingen/Karlsruhe-Rüppurr auf einen Mülltransporter auf der Autobahn aufgefahren.