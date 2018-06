Hochrangiger US-Beamter: Helsinki möglicher Ort für Trump-Putin-Gipfel

Die finnische Hauptstadt Helsinki gilt als ein möglicher Ort für das geplante Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte ein hochrangiger US-Beamter am Dienstag. US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Wochenende, dass Trump wahrscheinlich seinen russischen Amtskollegen "in nicht allzu ferner Zukunft" treffen werde. Ihm zufolge solle das Treffen nach dem Besuch des Sicherheitsberaters des Weißen Hauses, John Bolton, in Moskau stattfinden.