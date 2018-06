Niederlande segnen Burkaverbot ab

Quelle: AFP Niederlande segnen Burkaverbot ab

Nach jahrelangen Debatten ist der Weg für ein Burkaverbot in den Niederlanden frei. Die Erste Kammer des Parlaments stimmte am Dienstag in Den Haag mehrheitlich einem eingeschränkten Verbot von gesichtsbedeckender Kleidung zu. Die Zweite Kammer hatte einen entsprechenden Gesetzentwurf bereits im Jahr 2016 verabschiedet.