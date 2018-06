Konnte Niederlage nicht verkraften: Ägyptischer Kommentator stirbt nach Siegestor von Saudi Arabien

Quelle: Reuters Konnte Niederlage nicht verkraften: Ägyptischer Kommentator stirbt nach Spielende (Symbolbild)

Der ehemalige ägyptische Fußballer und Sportkommentator Abdel Rahim Mohamed hat nach dem Spiel Ägypten gegen Saudi Arabien einen Herzinfarkt erlitten und starb kurz darauf im Krankenhaus. Der ehemalige Trainer des Zamalek Sportklubs in Kairo hätte das Spiel nach der 1:2 Niederlage gegen Saudi Arabien in Wolgograd auswerten sollen. Als die Saudis in der 95. Minute jedoch ein Tor schossen, wurde Mohamed bewusstlos.