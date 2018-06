Italien: Containerschiff mit Migranten darf in Italien anlegen

Quelle: Reuters Italien: Containerschiff mit Migranten darf in Italien anlegen (Symbolbild)

Das dänische Containerschiff mit geretteten Migranten an Bord darf nach tagelangem Warten in Italien anlegen. Der Bürgermeister der sizilianischen Stadt Pozzallo erklärte italienischen Nachrichtenagenturen am Montagabend, dass Innenminister Matteo Salvini die Hafeneinfahrt der "Alexander Maersk" erlaubt habe.