Quelle: www.globallookpress.com Außer Kontrolle geraten: Paar hält 82 Chihuahuas in Privathaus

Hunde über Hunde: Ein besonders krasser Fall von Tierhortung hat am Montag in Großbritannien Schlagzeilen gemacht. Ein Paar in Birmingham soll 82 Chihuahuas in seinem Privathaus angesammelt haben. Das berichtete die Tierschutzorganisation RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).