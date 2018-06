Fans machen zu viel Lärm vor Spieler-Hotel: Christiano Ronaldo muss um Ruhe bitten

Eine gute Erholung ist ein unentbehrlicher Teil des Erfolges eines Athleten. Cristiano Ronaldo weiß das ganz sicher. Fußballfans aus dem Iran, die nach Russland kamen, um ihre Nationalelf im Spiel gegen Portugal am Montagabend zu unterstützen, wissen das wohl nicht.

In der Nacht vor dem Spiel machten sie so viel Lärm vor dem Hotel in der Stadt Saransk, in dem sich das portugiesische Team befand, dass sich Ronaldo vor einem Fenster zeigen und die Fans bitten musste, etwas leiser zu sein und die Sportler vor dem wichtigen Spiel ruhig ausschlafen zu lassen. Dem Nachrichtenportal Marca zufolge empfingen die jubelnden Fans den Fußballstar mit Beifall, hörten jedoch nicht auf, zu lärmen.

Ronaldo foi à janela pedir aos iranianos para o deixarem dormir em paz 💤



Am nächsten Tag wurde das Gelände um das Hotel herum komplett abgesperrt.

