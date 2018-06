Alles für den Job: Mann stehpaddelt im Anzug über Hudson River zum Meeting in New York

Quelle: www.globallookpress.com Alles für den Job: US-Komiker durchquert Hudson River im Anzug, um Arbeitstreffen nicht zu verpassen (Symbolbild)

Die Passagiere einer Fähre von New Jersey nach New York haben einen Mann gefilmt, der bei miserablen Wetterverhältnissen den Hudson River auf einem Stand-Up-Paddling-Brett (SUP) überquerte. Dabei hatte er einen klassischen Anzug an und eine Aktentasche umgehängt. Der Padler wurde kurz von der Polizei angehalten, dann ließ ihn allerdings wieder gehen.