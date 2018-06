Keine neue "Aquarius": Spanien lehnt Aufnahme der "Lifeline" ab

Quelle: Reuters Keine neue "Aquarius": Spanien lehnt Aufnahme der "Lifeline" ab

Spanien will das deutsche Rettungsschiff "Lifeline" mit rund 230 Migranten an Bord derzeit nicht in einem seiner Häfen anlanden lassen. Das sagte der Minister für öffentliche Arbeiten, José Luis Ábalos, am Montag in einem Interview mit dem spanischen Radiosender Cadena Ser.