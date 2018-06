Anzahl schwerbehinderter Menschen in Deutschland steigt weiter an

Quelle: www.globallookpress.com

Die Zahl der schwerbehinderten Menschen in Deutschland ist seit Ende 2015 um zwei Prozent gestiegen. Insgesamt lebten Ende 2017 rund 7,8 Millionen Schwerbehinderte in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das waren 9,4 Prozent der Gesamtbevölkerung.