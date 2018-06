FIFA nimmt Ermittlungen gegen deutsche Delegationsmitglieder auf

Quelle: www.globallookpress.com FIFA nimmt Ermittlungen gegen deutsche Delegationsmitglieder auf

Der Fußball-Weltverband hat Ermittlungen wegen der Vorfälle am Ende des Spiels Deutschland gegen Schweden gegen zwei Mitglieder der WM-Delegation des Deutschen Fußball-Bundes aufgenommen. Wie die FIFA am Sonntagabend mitteilte, richten sie sich gegen DFB-Büroleiter Georg Behlau und Ulrich Voigt aus der Medienabteilung. Beide hatten nach dem 2:1-Sieg der deutschen Mannschaft in provozierender Weise vor schwedischen Delegationsmitgliedern gejubelt.