Neuseelands Regierungschefin präsentiert ihr Baby

Quelle: Reuters Neuseelands Regierungschefin präsentiert ihr Baby

Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern hat ihr Baby der Öffentlichkeit präsentiert und den Namen des Mädchens verraten. Drei Tage nach der Geburt verließ die 37-Jährige am Sonntag das Auckland-Krankenhaus und erklärte, ihre Tochter trage den Namen Neve Te Aroha Ardern Gayford. Neve bedeute so viel wie leuchtend und glänzend. In der Sprache von Neuseelands Ureinwohnern, den Maori, stehe Aroha für Liebe.