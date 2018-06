Frauen dürfen in Saudi-Arabien erstmals Auto fahren

Quelle: Reuters Frauen dürfen in Saudi-Arabien erstmals Auto fahren

Zum ersten Mal in der Geschichte Saudi-Arabiens dürfen Frauen ans Steuer. Um Mitternacht Ortszeit hat das Autofahrverbot für Frauen im islamisch-konservativen Königreich geendet. Der Nachrichtenkanal "Al-Arabija" zeigte live, wie sich eine Frau in der Hafenstadt Dammam im Osten des Landes hinter das Steuer setzte und losfuhr. Saudi-Arabien war weltweit das letzte Land, in dem Frauen nicht Auto fahren durften.