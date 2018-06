Türkei wählt Parlament und Staatschef

In der Türkei finden am Sonntag die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Die Wahllokale haben um 08.00 Uhr Ortszeit geöffnet. Die Stimmabgabe ist landesweit bis 17.00 Uhr Ortszeit möglich. Mit ersten Ergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet.