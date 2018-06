Türkische Polizei nimmt deutsche Sängerin mit kurdischen Wurzeln fest

Quelle: www.globallookpress.com Türkische Polizei nimmt deutsche Sängerin mit kurdischen Wurzeln fest (Symbolbild)

Nach der kurzzeitigen Inhaftierung einer deutschen Geschäftsfrau in der Türkei von Mittwoch bis Freitag haben die türkischen Behörden eine weitere Deutsche festgenommen. Die kurdischstämmige Sängerin aus Köln sei in der Nacht zum Samstag in Edirne nach einer Wahlkampfveranstaltung der Oppositionspartei HDP inhaftiert worden, sagte ein HDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Samstag.