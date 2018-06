Taliban nehmen 80 afghanische Sicherheitskräfte als Geiseln

Radikalislamische Taliban-Kämpfer haben in Afghanistan vorübergehend 80 Angehörige der Sicherheitskräfte als Geiseln genommen. Sie ließen ihre Geiseln wieder frei, nachdem diese sich verpflichtet hatten, den Kampf gegen die Aufständischen aufzugeben. Die Islamisten hätten 14 Kontrollpunkte im Distrikt Jariz in der Provinz Maidan Wardak überrannt, teilten zwei Mitglieder des Provinzrates am Samstag mit.