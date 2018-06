Explosion bei Kundgebung mit Äthiopiens Regierungschef: Mehrere Tote und Verletzte

Bei einer Explosion während einer Kundgebung des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed sind mehrere Menschen getötet worden. Zudem erlitten mehrere weitere Personen Verletzungen. Genaue Angaben zu der Opferzahl oder dem Hintergrund lagen zunächst nicht vor. Abiy Ahmed sprach aber von einem "gut orchestrierten Anschlag".

Zu der Explosion kam es kurz nach der Ansprache des Regierungschefs. Abiy Ahmed selbst blieb unversehrt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zehntausende Menschen hatten sich am Morgen in der Hauptstadt versammelt, um den seit April amtierenden, reformorientierten Politiker zu unterstützen. Auch in anderen Städten Äthiopiens gab es Kundgebungen.

ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድን (ዶ/ር) በመደገፍ የተደረገው ሰልፍ በፎቶ፡፡ pic.twitter.com/m5awyjBQ8C — Ethiopian Reporter (@EthioReporter) 23. Juni 2018

Seit seinem Amtsantritt hat Abiy Ahmed mehrere Reformen in dem Staat am Horn von Afrika eingeleitet. Trotz des raschen Wirtschaftswachstums gehört Äthiopien laut UN-Statistiken noch immer zu den ärmsten Ländern der Welt. (dpa)

Mehr zum Thema - Äthiopischer Meilenstein: Neuer Reform-Präsident schließt Frieden mit Eritrea