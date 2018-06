Libyens Küstenwache rettet 175 Flüchtlinge aus Seenot

Quelle: www.globallookpress.com Libyens Küstenwache rettet 175 Flüchtlinge aus Seenot (Archivbild)

Libyens Küstenwache hat innerhalb eines Tages nach eigenen Angaben erneut 175 Flüchtlinge im Mittelmeer geborgen. Die Flüchtlinge seien in Aufnahmelager gebracht worden, teilte die Küstenwache am Samstag mit. Vor der Küste im Westen des Landes seien am Vortag auch fünf Leichen gefunden worden.