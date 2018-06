Berliner Polizei verbietet Waffen im Bahnverkehr

Quelle: Reuters Berliner Polizei verbietet Waffen im Bahnverkehr (Symbolbild)

Wegen zunehmender Gewaltausbrüche hat die Polizei in Berlin am Wochenende ein komplettes Verbot von Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen in bestimmten Bahnhöfen verhängt. 180 Bundespolizisten waren seit Freitagabend zusätzlich für Kontrollen im Einsatz. Über Lautsprecher gab es Durchsagen. Darüber hinaus hatte die Polizei Hinweiszettel aufhängen lassen. Fahrgäste mussten ihre Ausweise und den Inhalt ihrer Taschen vorzeigen.