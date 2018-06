Apple räumt Probleme mit Macbook-Tastaturen ein

Apple hat eingeräumt, dass Tastaturen seiner neueren Macbook-Laptops anfällig für Probleme sein können, und repariert sie kostenlos. Die Reparatur-Aktion folgt auf monatelange Beschwerden von Nutzern über Tasten, die klemmen oder nicht mehr richtig funktionieren.

Wie das IT-Unternehmen am Freitag erklärte, leide an den Problemen "ein kleiner prozentualer Anteil" der Modelle "Macbook" und "Macbook Pro". Betroffen sei eine Tastatur-Technologie, die Apple zunächst im besonders dünnen Macbook im Jahr 2015 eingeführt hatte. Apple entwickelte dafür einen deutlich flacheren Tasten-Mechanismus, der ein Jahr später auch im neuen Macbook Pro Einzug hielt. Seitdem tauchten immer wieder Berichte über das Versagen einzelner oder mehrerer Tasten auf. Als Auslöser wurden zum Teil sogar nur Staubkörner genannt. In den vergangenen Monaten wurden mindestens drei Versuche bekannt, in den USA Sammelklagen gegen Apple wegen der Tastaturausfälle auf die Beine zu stellen.

Nun bietet Apple die kostenlosen Reparaturen an - bis zu vier Jahre nach dem Verkauf. Je nach Schaden könne der Austausch einiger Tasten oder der gesamten Tastatur notwendig sein, heißt es. Ältere Modelle wie das "Macbook Air" oder vorherige Versionen des "Macbook Pro" haben andere Tastatur-Technik und bekommen keine kostenlosen Reparaturen. (dpa)

