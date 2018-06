BMW warnt vor Brexit-Folgen

Quelle: Reuters BMW warnt vor Brexit-Folgen (Symbolbild)

Nach dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat auch der Autobauer BMW vor den Folgen eines harten Brexits gewarnt. "Wenn wir in den nächsten Monaten keine Klarheit bekommen, müssen wir damit beginnen, Alternativpläne zu entwickeln", sagte der BMW-Repräsentant in Großbritannien, Ian Robertson, dem Sender BBC am Freitagabend.